Ostergottesdienste in Bayern

München: In Bayern finden heute zahlreiche Ostersonntagsmessen statt. Der bayerische Landesbischof Christian Kopp erinnerte in seiner Predigt in der Münchner Matthäuskirche an die Opfer von Kriegen. Das Osterlicht scheine auch in der Ukraine, in Russland, Israel und Palästina. Man bete inniglich um Frieden und Friedensverhandlungen, sagte der evangelische Theologe. Der Augsburger Bischof Meier rief in seiner Predigt Christen dazu auf, sich gegen Abtreibung und Sterbehilfe einzusetzen. Sie sollten "Anwälte des Lebens" sein. Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Bornowski sagte, Ostern sei immer da, wo jemand Trost und Halt in schwerer Zeit erlebt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 10:00 Uhr