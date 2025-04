Osterfeuer in Bayern finden trotz Trockenheit statt

München: Trotz Trockenheit und Waldbrandstufe 3 finden am Wochenende in vielen Regionen Bayerns traditionelle Osterfeuer statt. Die Behörden mahnen zur Vorsicht: Forstministerin Kaniber sprach von einer schönen Brauchtumspflege, auf die niemand verzichten müsse. Aber es gelte vorsichtig zu sein. Wer ein Osterfeuer entzünde, übernehme eine große Verantwortung, so Kaniber. In anderen Bundesländern wurden viele Osterfeuer wegen der Dürre abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 08:00 Uhr