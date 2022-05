Osten der Ukraine liegt weiter unter Dauerbeschuss

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Im Osten der Ukraine kommen die russischen Truppen ihren Kriegszielen offenbar näher. Sie stehen anscheinend kurz davor, die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk einzunehmen. Bereits gestern waren der Stadtrand und die Außenbezirke umkämpft. Sollte Sjewjerodonezk in russische Hände fallen, wäre nur noch eine weitere Stadt in der Region Luhansk unter ukrainischer Kontrolle. Präsident Selenskyj sprach in seiner nächtlichen Videobotschaft von einer äußerst schwierigen Lage. Im Donbass sei nun die maximale Kampfkraft der russischen Armee versammelt. Auch der Nordosten mit der Stadt Charkiw und der Region Sumy lag laut Selenskyj unter Beschuss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 09:00 Uhr