Ostdeutsche Wirtschaft hat weniger unter der Corona-Krise gelitten

Berlin: Ostdeutschland holt den Abstand zu Westdeutschland in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit allmählich auf. Das geht aus dem aktuellen Bericht zum Stand der Deutschen Einheit hervor, den der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, am späten Vormittag vorgestellt hat. Demnach liegt die Wirtschaftskraft in den fünf ostdeutschen Ländern und Berlin inzwischen bei rund 81 Prozent der Westländer. Vor zehn Jahren waren es noch sechs Prozentpunkte weniger. Wanderwitz bescheinigte der Bundesregierung, sie habe in den vergangenen Jahren viel für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Ostdeutschlands getan. Wanderwitz wies auch darauf hin, dass der Einbruch in Folge der Corona-Krise im Osten niedriger gewesen sei als im Westen. Auf dem Arbeitsmarkt allerdings hätten die neuen Länder stärker unter der Krise zu leiden gehabt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.07.2021 12:45 Uhr