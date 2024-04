Ostdeutsche Schülerräte warnen vor zunehmendem Rechtsextremismus an Schulen

Berlin: Die Schülervertretungen der fünf ostdeutschen Bundesländer und Berlins beklagen zunehmenden Rechtsextremismus an Schulen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, völkische Narrative, antisemitische Verschwörungstheorien und extremistisches Gedankengut träfen auf eine Schulgemeinschaft, die personell, materiell und vom Wissen her schlecht vorbereitet sei. Hakenkreuze oder offen gezeigte Hitlergrüße seien keine Randphänomene mehr. Die Hemmschwelle sinke und besonders junge Menschen seien dafür anfällig, sich über das Netz zu radikalisieren. Die Schülervertretungen regen eine Stärkung des Unterrichts an, um mehr Wissen über die historischen Hintergründe und die digitalen Medien zu vermitteln. Wichtig seien auch Fortbildungen für Lehrkräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 16:00 Uhr