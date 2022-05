Ostbeautragter Schneider plädiert für höhere Erbschaftssteuer

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Schneider plädiert für eine höhere Besteuerung von Erbschaften in Millionenhöhe. Der SPD-Politiker sagte den Funke-Medien, Deutschland laufe Gefahr, dass eine Rentiers-Gesellschaft allein vom Erbe lebe und sich von der normalen Arbeitsgesellschaft abkoppele. Weil besonders in Großstädten die Eigentumsbildung für viele nicht mehr möglich sei, sei ein Grunderbe für alle 18-Jährigen von 20.000 Euro für eine spannende Idee. Finanzieren ließe es sich mit einer höheren Erbschaftssteuer für die oberen zehn Prozent, so Schneider.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 04:00 Uhr