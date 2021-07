Ostbeauftragter stellt Jahresbericht zum Stand der Einheit vor

Das Wetter in Bayern: bewölkt und vereinzelt Regen, später freundlicher. Werte bis 24 Grad.

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und vereinzelt Regen. Am Nachmittag meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. In der Nacht örtlich gewittriger Regen; Tiefstwerte um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen weitere Regenfälle und Gewitter, am Freitag freundlicher. Am Samstag sonnig und meist trocken - bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 07:00 Uhr