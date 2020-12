Ostbeauftragter rügt Rolle der AfD in der Pandemie

Nachrichtenarchiv - 19.12.2020 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, macht die AfD mitverantwortlich für die angespannte Pandemielage in Deutschland. Die Partei leugne Corona und fordere dazu auf, die Hygieneregeln nicht zu beachten, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das führe dann dort, wo viele AfD-Anhänger leben, zu verstärkter Ansteckung - etwa in Sachsen. Aus den Reihen der Bundestagsfraktionen kommt zudem Kritik an AfD-Abgeordneten, die gegen Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen. Deren Verhalten grenze an Körperverletzung, sagte der parlamentarische SPD-Geschäftsführer Schneider. Dem Bericht zufolge liegt der AfD-Abgeordnete Seitz mit Corona-Befund im Krankenhaus. Er war vorher mit einer löchrigen Maske im Plenarsaal aufgefallen und dafür von Bundestagsvizepräsidentin Roth gerügt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 08:45 Uhr