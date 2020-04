Ostallgäu will Beschränkung des Ausflugsverkehrs doch nicht vollstrecken

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Marktoberdorf: Der Landkreis Ostallgäu rudert bei seiner Verordnung, den Ausflugsverkehr am Osterwochenende zu beschränken, zurück. Es war eine Verfügung erlassen worden, mit der touristische Aktivitäten untersagt wurden. Nun teilt das Landratsamt auf seiner Homepage mit, die Polizei sei angehalten, die Verordnung nicht zu vollstrecken. Man akzeptiere die juristischen Zweifel des bayerischen Innenministeriums, hieß es weiter. Dennoch verteidigt das Landratsamt in seiner Mitteilung noch einmal die ursprünglich geplanten Beschränkungen des Ausflugsverkehrs. Das sei ein beherzter und mutiger Schritt gewesen, um die Weiterverbreitung des Virus zu verlangsamen sowie Bergwacht und Polizei zu entlasten. Ausflüge in die Berge sind derzeit zwar nicht verboten, aber auch nicht erwünscht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 10:45 Uhr