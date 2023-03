Osnabrücker Bischof Bode wegen Fehlern im Missbrauch-Skandal zurückgetreten

Kurzmeldung ein/ausklappen Freie Wähler machen Aiwanger zum Spitzenkandidaten für Landtagswahl

Augsburg: Parteichef Aiwanger wird die Freien Wähler als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Bei der Landesversammlung der Partei erhielt der 52-Jährige 100 Prozent der Stimmen. In seiner Bewerbungsrede hatte Aiwanger zuvor die Ampel-Regierung angegriffen. Den Grünen warf er mit Blick auf das geplante Einbau-Verbot von Öl- und Gasheizungen vor, dass sie in Hinterzimmern Pläne schmieden würden, die von den Menschen zurecht als Sauerei empfunden würden. Der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien müsse Schritt für Schritt erfolgen. Grüne brauche man jedenfalls nicht in der bayerischen Staatsregierung, so Aiwanger. Auch die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält er für verfehlt.

