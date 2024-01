Oslo meldet neuen Kälterekord

Oslo: In der norwegischen Hauptstadt ist die Temperatur zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen unter minus 30 Grad gefallen. Laut den Daten des norwegischen meteorologischen Instituts wurden in der Nacht in Björnholt im Norden Oslos minus 31,1 Grad gemessen. Die letzte Nacht "war wahrscheinlich die kälteste gemessen an dem, was uns bevorsteht", hieß es vom Institut. Der Norden Europas wird derzeit von einer Kältewelle heimgesucht. In Nordschweden wurde am Mittwoch ein Kälterekord von minus 43,6 Grad verzeichnet. Die Kälte legt in Nordeuropa zum Teil das Leben lahm - Schulen sind geschlossen, Fähren verkehren nicht mehr und Straßen sind unpassierbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 11:00 Uhr