"Oscars" werden in der Nacht vergeben

Los Angeles: Bei den Oscar-Verleihungen in der kommenden Nacht ist der Film "Oppenheimer" der große Favorit. Das Werk geht mit 13 Nominierungen ins Rennen. Elf Nominierungen erhielt die groteske Komödie "Poor Things", zehn Gewinnchancen hat "Killers of the Flower Moon" vor "Barbie" mit acht Nennungen. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat Chancen, als beste Hauptdarstellerin geehrt zu werden. Nominiert wurde sie für den Film "Anatomie eines Falls". Beim Preis für den besten internationalen Film ist Altmeister Wim Wenders im Rennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 22:00 Uhr