Oscars könnnen einmalig auch an nur gestreamte Filme gehen

Los Angeles: Die kommenden Oscars können ausnahmsweise auch an Filme vergeben werden, die nicht im Kino sondern nur in einem Streamingdienst gezeigt wurden. Die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences reagiert damit auf die wegen der Coronavirus-Pandemie weltweit geschlossenen Kinos. Eigentlich muss ein Film mindestens sieben Tage lang in einem Kino im Bezirk Los Angeles laufen, um für die Auszeichung infrage zu kommen. Die nächste Oscar-Verleihung ist für den 28. Februar 2021 geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 03:00 Uhr