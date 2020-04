Oscars können einmalig auch an nur gestreamte Filme gehen

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Bei der Oscar-Verleihung im kommenden Jahr dürfen zum ersten Mal auch Filme teilnehmen, die nur auf Streaming-Plattformen gelaufen sind. Das hat die Academy in Los Angeles mitgeteilt. Eigentlich muss ein Film mindestens sieben Tage lang in einem Kino in Los Angeles gelaufen sein, um für die Auszeichnung in Frage zu kommen. Da aber wegen der Corona-Pandemie die Kinos geschlossen sind, hat die US-Filmakademie ihre Regeln geändert - bisher aber nur für die nächste Oscar-Verleihung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 11:45 Uhr