Oscar-Verleihung wird nächstes Jahr verschoben

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Wegen der Corona-Pandemie wird die Verleihung der Oscars im kommenden Jahr verschoben. Nach Angaben der Filmakademie in Beverly Hills soll die Gala am 25. April ausgetragen werden, acht Wochen später als geplant. Damit sollen Filmemacher mehr Zeit haben, ihre Werke zu beenden und in die Kinos zu bringen. Die Pandemie hat die Zeitpläne vieler Filmstudios durcheinandergebracht: Weil die Kinos in den USA derzeit geschlossen sind, müssen sie die Starts ihrer Produktionen verschieben. Die Oscars gelten als die wichtigsten Filmpreise der Welt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 07:00 Uhr