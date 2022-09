Oscar-Preisträgerin Louise Fletcher stirbt im Alter von 88 Jahren

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Schauspielerin Louise Fletcher ist tot. Sie starb im Alter von 88 Jahren in ihrem Haus in Südfrankreich, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Fletchers Agenten berichten. Ihre Schauspielkarriere erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte. Ihre wohl bekannteste Rolle spielte sie als tyrannische Oberschwester im Filmdrama "Einer flog über das Kuckucksnest", was ihr 1976 den Oscar als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Neben Kinofilmen war Fletcher in späteren Jahren auch in zahlreichen Fernsehserien zu sehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 11:45 Uhr