Meldungsarchiv - 15.06.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Die britische Schauspielerin und zweifache Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist tot. Sie wurde 87 Jahre alt. Jackson begann ihre Karriere als Theaterschauspielerin in den 1960er Jahren. International bekannt wurde sie für ihre Hauptrolle in dem Film "Liebende Frauen, für die sie 1969 einen Oscar bekam. Vier Jahre später wurde sie erneut als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar geehrt, in "Mann bist du Klasse". Außerdem gewann Glenda Jackson unter anderem den Golden Globe und den Emmy Award, und sie war als Politikerin tätig. Von 1992 bis 2015 saß sie für die Labour Party im britischen Unterhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2023 19:00 Uhr