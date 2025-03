Oscar-prämierter palästinensischer Regisseur Ballal ist wieder frei

Palästinensischer Filmemacher ist wieder frei: Nach übereinstimmenden Berichten konnten Ballal und zwei mit ihm festgenommene Palästinenser eine Polizeiwache im besetzten Westjordanland verlassen. Der Oscar-prämierte Regisseur des Dokumentarfilms "No other Land" hatte demnach Blutergüsse im Gesicht und Blut an seiner Kleidung. Wie er selbst berichtete, war er gestern von Siedlern vor seinem Haus verprügelt und vom israelischen Militär verhaftet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2025 16:45 Uhr