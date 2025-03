Oscar-prämierter palästinensischer Regisseur Ballal ist wieder frei

Der palästinensische Co-Regisseur des Oscar-prämierten Dokumentarfilms "No other Land", Hamdan Ballal, ist wieder frei. Das berichten Journalisten sowie sein Regie-Kollege Abraham. Ballal war gestern nach übereinstimmenden Zeugenaussagen im Westjordanland von jüdischen Siedlern verprügelt und anschließend vom israelischen Militär festgenommen worden. Er und zwei mit ihm festgenommene Palästinenser sollen in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

