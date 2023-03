Oscar Pistorius bleibt in Haft

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Von Westen her Schauer, sonst ab und zu sonnige Abschnitte und windig. In der Nacht gebietsweise Regen bei Tiefstwerten um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Sonntag oft bewölkt und zeitweise Regen, am Montag freundlicher. Tagsüber: 7 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 17:00 Uhr