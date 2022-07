Oscar Otte und Angelique Kerber scheiden in Wimbledon aus

Von der Leyen ruft Ukraine zu Kampf gegen Korruption auf

Kiew: EU-Kommisionspräsidentin von der Leyen hat die Ukraine zu einem verstärkten Kampf gegen die Korruption aufgerufen. In einer Videoansprache an das Parlament in Kiew würdigte sie die bereits erlassenen Reformen. Die EU-Mitgliedschaft der Ukraine sei in greifbarer Nähe, doch müsse das Land die Korruption weiterhin bekämpfen, so von der Leyen. Die zuständigen Institutionen bräuchten Handlungsmöglichkeiten und die richtigen Leute in den verantwortlichen Positionen. Der ukrainische Präsident Selenskyj mahnte in seiner Rede vor dem Parlament, dass der ukrainische Weg zur EU-Mitgliedschaft nicht Jahrzehnte dauern sollte.

