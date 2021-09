Oscar Otte im Achtelfinale der US-Open, Triathlon in Roth beginnt

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport, Tennis: Bei den US Open hat Oscar Otte aus Köln gestern Abend überraschend das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige schaffte gegen Andreas Seppi aus Südtirol einen Vier-Satz-Sieg und ist damit zum ersten Mal in seiner Karriere unter den letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier. In Mittelfranken findet heute der Triathlon "Challenge Roth" statt. Mit dabei ist unter anderem der zweifache Weltmeister Patrick Lange und der Weltmeister von 2014, Sebastian Kienle. Auch bei den Damen ist das Starterfeld hochkarätig besetzt. Das BR-Fernsehen überträgt den Wettkampf live ab 6 Uhr 45.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 06:00 Uhr