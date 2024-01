Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

Los Angeles: In Hollywood werden heute die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie "Oppenheimer", "Barbie", "Killers of the Flower Moon" oder "Poor Things". Die deutsche Hoffnung ruht auf Sandra Hüller für ihre Hauptrolle in dem französischen Film "Anatomie eines Falls". Die große Oscar-Gala findet am 10. März in Los Angeles statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 07:00 Uhr