Oscar-Gewinner offenbar im Westjordanland festgenommen

Jerusalem: Der palästinensische Dokumentarfilmer und Oscar-Gewinner Hamdan Ballal ist offenbar vom israelischen Militär festgenommen worden. Das berichten der israelische Regisseur Juval Abraham und das Center for Jewish Nonviolence. Zunächst hätten jüdische Siedler das Dorf im Westjordanland, in dem Ballal lebt, angegriffen. Ballal selbst wurde demnach verprügelt und am Kopf verletzt. Anschließend sei er zusammen mit zwei weiteren Palästinensern festgenommen worden. - Erst vor gut drei Wochen hatten Ballal und Abraham den Oscar für die beste Dokumentation gewonnen - für ihren Film "No Other Land" über die Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 09:00 Uhr