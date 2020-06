Oscar-Academy will neue Kriterien für mehr Diversität erarbeiten

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Die Oscar-Academy will diverser werden. Als Reaktion auf die Rassismus-Debatte in den USA hat der Filmverband neue Maßnahmen zur Föderung von Vielfalt und Gleichstellung angekündigt. So soll zum Beispiel ein neu geschaffenes Gremium Richtlinien für die Oscar-Nominierungen ausarbeiten, die Gesichtspunkte wie Inklusion und Diversität berücksichtigen. Die von der Taskforce entwickelten Ideen sollen dann ab der 94. Preisverleihung im kommenden Jahr berücksichtigt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 06:15 Uhr