Orthodoxer Priester in Lyon angeschossen

Nachrichtenarchiv - 31.10.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lyon: In der südfranzösischen Stadt ist ein christlich-orthdoxer Geistlicher vor einem Gotteshaus angeschossen worden. Der mutmaßliche Täter befinde sich auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Der aus Griechenland stammende Priester sei zum Zeitpunkt des Angriffs dabei gewesen, "seine Kirche zu schließen". Der Zustand des Angeschossenen sei ernst. Erst am Donnerstag ware in einer Kirche in Nizza drei Menschen bei einem offenbar islamistisch motivierten Anschlag mit einem Messer attackiert und getötet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.10.2020 18:15 Uhr