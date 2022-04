Orthodoxe Christen begehen Osterfest im Zeichen des Krieges

Nachrichtenarchiv - 24.04.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Alexandria: Weltweit haben in der vergangenen Nacht Millionen orthodoxe Christen das Osterfest begangen. Die meisten der Mitternachtsmessen standen im Zeichen des Ukraine-Krieges. Der Patriarch Theodor von Alexandrien fand deutliche Worte. Er sagte, die Menschheit werde zu Kriegen geführt, die die Erde mit Blut tränkten. Dies Bild zeige sich derzeit ganz klar, wenn man sehe, wie sich Glaubensbrüder in der Ukraine gegenseitig töteten. - In der Ukraine galt während der orthodoxen Osternacht eine Ausgangssperre. Erst seit heute früh ist der Besuch von Gottesdiensten wieder möglich. - Die orthodoxe Kirche orientiert sich am julianischen Kalender. Deshalb fällt der Ostersonntag hier auf einen späteren Zeitpunkt als in der evangelischen und katholischen Kirche, die sich am gregorianischen Kalender orientiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2022 12:00 Uhr