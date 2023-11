Orkantief zieht über Westeuropa

Paris: Über den Nordwesten Frankreichs ist ein Orkantief gezogen: Nach Angaben der Behörden starb ein Lastwagenfahrer in der Nacht, als sein Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Rund 1,2 Millionen Haushalte haben derzeit keinen Strom. Besonders betroffen ist die Bretagne. Der Sturm ist in der Nacht auch auf den Südwesten Englands und die Kanalinseln getroffen. Auf Jersey wurden der Polizei zufolge Windgeschwindigkeiten von bis zu 164 Kilometern pro Stunde gemessen. Einige Häuser mussten evakuiert werden. Der Flugverkehr wurde eingestellt. Schulen blieben geschlossen. Auch an der Südküste Englands in den Grafschaften Cornwall und Devon sind die Schulen zu. Berichten zufolge waren 6.000 Haushalte in Devon ohne Strom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 10:00 Uhr