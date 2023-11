Orkantief zieht über Westeuropa

Paris: Über Frankreich und Südengland zieht ein Orkantief: An der gesamten französischen Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste gilt laut Wetterdienst bis heute Abend Überschwemmungsgefahr wegen Sturm "Ciaran". In Frankreich wurde der Zugverkehr unter anderem in den Regionen Bretagne und Normandie weitgehend eingestellt. An mehreren Orten kam es zu Stromausfällen, Bäume stürzten um. Hohe Windgeschwindigkeiten werden heute auch in den Grafschaften Cornwall und Devon erwartet. Der britische Wetterdienst warnt vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile und umstürzende Bäume.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 07:00 Uhr