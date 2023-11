Orkantief trifft Westeuropa - mehrere Tote

Goslar: Ein schweres Orkantief ist über Westeuropa hinweggefegt und hat dabei mehrere Todesopfer gefordert. Unter anderem kam im Harz eine Frau aus Bayern ums Leben, als sie von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Auch in Frankreich, Spanien und Belgien gibt es Todesopfer. Allein in Frankreich fiel in mehr als einer Million Haushalten der Strom aus. In Großbritannien kam es zu Überschwemmungen. Viele Flüge wurden gestrichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 18:00 Uhr