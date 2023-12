Orkanböen und Regen sorgen in Bayern für Probleme

München: Sturmtief Zoltan sorgt mit Wind und Regen weiter für massive Probleme in Bayern. In Grafing bei München kollidierte am Nachmittag ein Regionalzug mit einem umgestürzten Baum, der auf den Gleisen lag. Nach Informationen des BR mussten rund 800 Menschen evakuiert werden. Sie werden nach und nach mit Fahrzeugen abgeholt. Der Zwischenfall ereignete sich in einem Waldstück. Dabei wurde offenbar auch die Oberleitung beschädigt. - Angesichts kräftiger Niederschläge bleibt die Hochwasserlage in Bayern in den nächsten Tagen angespannt. In Teilen Ober- und Unterfrankens sowie in der Oberpfalz wurde Meldestufe drei erreicht. In den Bergen sorgen Orkanböen und Neuschnee für eine erhöhte Lawinengefahr, vor allem in den Berchtesgadener Alpen, auf der Zugspitze und am Allgäuer Hauptkamm.

