Orion-Kapsel wird auf Erde zurück erwartet

Nachrichtenarchiv - 11.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Diego: Die unbemannte Orion-Raumkapsel der Mondmission Artemis 1 soll heute auf die Erde zurückkehren. Die Wasserlandung im Pazifik vor der Küste Kaliforniens ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa für den frühen Abend geplant. Spezialisten wollen die Kapsel dann in den Hafen von San Diego bringen. Nach monatelangen Verschiebungen hatte die Nasa am 16. November mit einer neuen Riesenrakete die Mission Artemis 1 gestartet. Ziel war zu überprüfen, ob die Kapsel für künftige Besatzungen sicher ist. Die Folgemission Artemis 2 soll Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2022 08:00 Uhr