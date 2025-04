Organisatoren erwarten tausende Teilnehmer bei Ostermärschen

Berlin: In ganz Deutschland werden heute Tausende Menschen zu den traditionellen Ostermärschen erwartet. Die Demonstrationen stehen heuer unter dem Motto: "Kriege stoppen - Frieden und Abrüstung jetzt!". Im Aufruf heißt es, man brauche keine Milliarden für eine ungezügelte Aufrüstung. Stattdessen seien mehr diplomatische Initiativen notwendig, etwa um die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen zu beenden. Grünen-Chefin Brantner sagte der "wochentaz", sie unterstütze den Wunsch nach Frieden. Das Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine, das in vielen Aufrufen zu finden ist, sieht sie aber kritisch. Links zu sein heiße, anti-imperialistisch zu sein, den Angegriffenen beizustehen und nicht den Aggressoren, so Brantner.

