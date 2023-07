Organisatoren erwarten 500.000 Teilnehmer zum CSD in Berlin

Meldungsarchiv - 22.07.2023 04:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Für den Demonstrationszug zum Christopher Street Day in Berlin erwarten die Veranstalter eine halbe Million Teilnehmer. Sie wollen am Mittag gegen die Benachteiligung von Lesben, Schwulen oder Transmenschen auf die Straße gehen und gleichzeitig gemeinsam feiern. Die Parade durch die Innenstadt soll von Bundestagspräsidentin Bas und Berlins Regierendem Bürgermeister Wegner eröffnet werden. Das Motto lautet in diesem Jahr "Für mehr Empathie und Solidarität!"

