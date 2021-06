Organisationen kritisieren Ergebnisse des G7-Gipfels

UNHCR erwartet so viele Bootsmigranten wie lange nicht mehr

Genf: Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR erwartet, dass in diesem Jahr so viele Bootsmigranten nach Italien kommen wie seit Jahren nicht mehr. Eine Vertreterin des Hilfswerkes sagte der "Welt", man gehe von rund 60.000 Menschen aus, die heuer die zentrale Route über das Mittelmeer nehmen. Das wäre die höchste Zahl an Ankünften seit 2017. Allein bis jetzt seien dreimal so viele Migranten angekommen wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Als Gründe nannte sie die Entspannung der Lage in der Corona-Pandemie sowie die instabile Situation in Libyen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 02:00 Uhr