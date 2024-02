Organisationen fordern mehr Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei

Ankara: Am Jahrestag der schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien haben viele Menschen der zehntausenden Opfer gedacht. In der am stärksten betroffenen Provinz Hatay im Süden der Türkei erinnerten viele um 4 Uhr 17 an das Unglück - damals hatte die Erde zum ersten Mal gebebt. Anlässlich des Jahrestages forderten viele Hilfsorganisationen mehr Unterstützung für die Überlebenden: „Ärzte der Welt“ wies darauf hin, dass viele nach wie vor dringend Hilfe benötigten - vor allem in der Gesundheitsversorgung. Auch von Handicap International hieß es, Bedarf an Reha-Maßnahmen und Hilfsmitteln wie Prothesen sei groß. Nach Angaben von „Save the Children“ lebt ein Jahr nach dem Erdbeben noch immer jedes dritte Kind in einer Notunterkunft. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Im Nachbarland Syrien sollen mehr als 6.000 Menschen gestorben sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2024 08:00 Uhr