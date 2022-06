Organisationen fordern G7-Staaten zum Kampf gegen Klimawandel auf

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor Beginn des G7-Treffens am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen haben mehrere Organisationen auf die Verantwortung der führenden Industrienationen hingewiesen. So forderte der Umweltschutzverband WWF etwa konsequente Maßnahmen gegen die Klimakrise. Die G7-Länder müssten einen klaren Weg aus den Abhängigkeiten von fossilen Energien beschreiten, sagte die Leiterin für Klimaschutz und Energiepolitik, Raddatz. Die Staaten sollten sich unter anderem für einen Kohleausstieg bis 2030 verpflichten. Die Hilfsorganisation Care warnt vor den Folgen der Erderwärmung. Sie träfe besonders ärmere Länder. Die G7 müssten diese mit mindestens 100 Milliarden US-Dollar jährlich unterstützen, so die Forderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 13:00 Uhr