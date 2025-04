Organisation hält Sanierungsstau bei Brücken für höher als angenommen

Berlin: Der Sanierungsstau bei maroden Brücken in Deutschland ist womöglich größer als angenommen. Der Organisation "Transport & Environment" zufolge sind 16.000 Brücken in Bundeshand baufällig. Auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene müssten nach Berechnungen des Dachverbands nichtstaatlicher Organisationen bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau investiert werden. Der Verband warnt, werde die Sanierung verschleppt, bestehe die Gefahr, dass die Kosten weiter steigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2025 10:45 Uhr