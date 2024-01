Ordnungsrufe im Bundestag nehmen zu

Berlin: Im Bundestag werden die Debatten hitziger. Ablesen lässt sich das auch an der steigenden Zahl der Ordnungsrufe an Abgeordnete. Im vergangenen Jahr griff das Parlamentspräsidium 51 Mal zu diesem Mittel, um verbale Entgleisungen und andere Verfehlungen zu ahnden. Das war öfter als in der gesamten vorherigen Wahlperiode von 2017 bis 2021, in der 49 Ordnungsrufe erteilt worden waren. Im vergangenen Jahr gingen 30 der 51 Ordnungsrufe an die AfD. Mit Blick auf die Entwicklung mahnt Bundestags-Vizepräsident Kubicki eine - Zitat - "Rückkehr zum gegenseitigen Respekt und zur Achtung der anderen Position" an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 12:00 Uhr