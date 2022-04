Orbans Partei gewinnt Parlamentswahl in Ungarn deutlich

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die rechtsnationale Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orban überraschend deutlich gewonnen. Nach Auszählung von rund 98 Prozent der Stimmen kommt sie auf gut 53 Prozent. Das hat das nationale Wahlbüro mitgeteilt. Das proeuropäische Oppositionsbündnis "Ungarn in Einheit" erzielte demnach knapp 35 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug fast 69 Prozent. Orban kann damit die vierte Amtszeit in Folge antreten - wahrscheinlich mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit von Fidesz im Parlament.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 06:00 Uhr