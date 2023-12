Orban will EU-Geld im Ausgleich für Unterstützung von Ukrainehilfen

Budapest: Der ungarische Regierungschef Orban hat die Freigabe von eingefrorenen EU-Geldern an sein Land zur Bedingung für mögliche weitere Ukraine-Hilfen gemacht. Orban hat beim EU-Gipfel in Brüssel mit seinem Veto Unterstützungszahlungen von 50 Milliarden Euro an die Ukraine blockiert. Zuvor war die EU-Kommission Orban bereits mit zehn Milliarden Euro an im Nachhinein freigegebenen Förderungen entgegengekommen. Im ungarischen Radio forderte Orban nun, dass Ungarn "bekommen sollte, was es verdient hat". Ursprünglich sind die EU-Zahlungen an Ungarn wegen Rechtsstaatsverfehlungen zurückgehalten worden. // STOPP // Am EU-Gipfel schloss man heute morgen nicht aus, die Finanzspritze für die Ukraine in einem Extra-Topf notfalls an Ungarn vorbei zu liefern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 12:00 Uhr