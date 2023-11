Orban lehnt Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine ab

Budapest: Der ungarische Ministerpräsident Orban lehnt den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine entschieden ab. Die Ukraine sei in keinerlei Hinsicht in einer Verfassung, um über ihre Beitrittsambitionen zu verhandeln, sagte Orban, von einer EU-Mitgliedschaft sei das Land Lichtjahre entfernt. Die EU-Kommission hatte gestern offiziell empfohlen, die Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Ob das umgesetzt wird, müssen die EU-Staaten einstimmig entscheiden. Ministerpräsident Orban pflegt ein besonderes Verhältnis zum russischen Präsidenten Putin. Vor etwas mehr als drei Wochen hatte er ihn am Rande eines Treffens von Staats- und Regierungschefs in Peking persönlich getroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 13:00 Uhr