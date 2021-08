Opus Klassik geht an Lang Lang

Bundeswehr steht vor Ende der Evakuierungsflüge aus Kabul

Kabul: Kurz vor dem Ende der Rettungsflüge aus der afghanischen Hauptstadt ist die Sicherheitslage dort prekär: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, die Terrorgefahr um den Flughafen habe sich massiv verschärft, entsprechende Drohungen seien deutlich konkreter geworden. Zuvor hatten mehrere Länder vor der unmittelbaren und ernsthaften Gefahr eines Anschlags in der Menschenmenge an den Zugangstoren gewarnt. Die Bundeswehr steht deshalb vor dem Ende der Evakuierungsflüge aus Afghanistan. Ob heute noch Maschinen abheben, ist unklar. Heute Vormittag war noch ein Flugzeug mit 150 Menschen an Bord in Richtung Taschkent in Usbekistan gestartet. Laut Bundesregierung befinden sich derzeit noch etwa 200 deutsche Staatsbürger in Kabul.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.08.2021 14:45 Uhr