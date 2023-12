Oppositionsanhänger demonstrieren in Belgrad gegen mutmaßlichen Wahlbetrug

Belgrad: Mehrere Tausend Anhänger der serbischen Opposition haben am Abend in Belgrad erneut gegen mutmaßlichen Betrug bei den jüngsten Wahlen demonstriert. Sie zogen durch die Innenstadt und riefen Sprechchöre wie "Diebe, Diebe!". Es war der achte Protest in Folge. Bei den Parlaments- und Kommunalwahlen Mitte Dezember hatte die Partei von Präsident Vucic Siege errungen. Die Opposition spricht jedoch von Wahlfälschung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2023 03:00 Uhr