Oppositionsanhänger demonstrieren in Belgrad gegen mutmaßlichen Wahlbetrug

Belgrad: In der serbischen Hauptstadt haben mehrere Tausend Anhänger der Opposition gegen mutmaßlichen Betrug bei der Kommunalwahl vor einer Woche demonstriert. Als die Menschen gewaltsam in das Rathaus eindringen wollten, setzte die Polizei Tränengas ein. Es war der siebte Protest in Folge. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen und Kommunalwahlen in vielen Städten Mitte Dezember hatte die Serbische Fortschrittspartei von Präsident Vucic Siege errungen. In Belgrad fiel der Erfolg aber knapp aus. Nach Darstellung der Opposition war auch dieser nur durch massiven Betrug zustande gekommen. Vucic bestreitet den Vorwurf des Wahlbetrugs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 22:00 Uhr