Oppositions-Politiker Alexey Nawalny wird weiter in Sibirien behandelt

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Omsk: Der schwer kranke Kreml-Kritiker Alexej Nawalny darf derzeit nicht nach Deutschland ausgeflogen werden. Wie seine Sprecherin mitgeteilt hat, hat der behandelnde Chefarzt eine Verlegung abgelehnt mit dem Argument, Nawalny sei nicht transportfähig, sein Zustand sei instabil. Die Sprecherin kritisierte die Entscheidung und sprach von einer "direkten Bedrohung für Nawalnys Leben". In der Nacht war eine Maschine mit einem Ärzteteam an Bord in Deutschland gestartet, um den 44-Jährigen in die Berliner Charité zu bringen. Unterdessen hieß es aus dem Umfeld des Oppositionspolitikers, man habe seinem Körper ein vermutlich tödliches Mittel gefunden. Der Chef des Anti-Korruptions-Fonds, Iwan Schdanow, sagte, das Gift sei nicht nur für Nawalny gefährlich, sondern auch für seine Umgebung, weshalb das Tragen von Schutzanzügen befohlen worden sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.08.2020 09:15 Uhr