Oppositionelle Tichanowskaja flieht nach Litauen

Minsk: Nach einer weiteren Nacht mit gewaltsamen Protesten in Belarus ist die Oppositionelle Tichanowskaja nach Litauen geflüchtet. Das bestätigte der litauische Außenminister Linkevicius auf Twitter. Sie sei in Sicherheit, schrieb er. Tichanowskaja sagte in einer Videobotschaft, sie sei aus eigenem Entschluss gegangen, um bei ihren Kindern zu sein. Gestern hatte sie noch angekündigt im Land zu bleiben und kämpfen zu wollen. Die 37-Jährige beansprucht den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag für sich. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam sie aber nur auf knapp 10 Prozent der Stimmen, Amtsinhaber Lukaschenko auf rund 80 Prozent. Tausende Menschen hatten in den vergangenen Tagen landesweit gegen die Wahl protestiert. Dabei kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen von Sicherheitskräften und Demonstranten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.08.2020 11:15 Uhr