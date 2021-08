Opposition wirft Bundesregierung Versagen vor

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Opposition hat die Evakuierungsaktion der Bundesregierung mit scharfen Worten kritisiert. Der Grünen-Politiker Trittin sprach von einem beispiellosen Versagen der Bundesregierung und einem Desaster mit Ansage. Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Strack-Zimmermann, sagte im BR, die Aktion laufe viel zu langsam und komme zu spät. Auch beim Umgang mit den verbliebenen Ortskräfte habe man sich nicht mit Ruhm bekleckert. Der deutsche Verein „Patenschaftsnetzwerk“, der sich für die Ortskräfte in Afghanistan einsetzt, befürchtet, dass für rund 7000 Bundeswehr-Helfer und ihre Familien die Rettung vor den Taliban zu spät kommt. Mehr als 70 Staaten haben an die Führung in Afghanistan appelliert, Afghanen und Ausländern eine Ausreise zu ermöglichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 10:00 Uhr