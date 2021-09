Opposition wirft Bundesregierung fehlgeleitete Politik vor

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch AfD-Fraktionschefin Weidel hat die Klimapolitik der Regierung ins Visier genommen. Diese werde die Bürger teuer zu stehen kommen, so Weidel. Sie hielt der Koalition vor, diese raube dem Industrieland Deutschland den Lebensnerv, indem sie Kohle- und Atomkraftwerke gleichzeitig abschalte. FDP-Fraktionschef Lindner beklagte, Deutschland hinke beim Wachstum hinter seinen Wettbewerbern hinterher. Er forderte Steuersenkungen für Bürger und Unternehmen. Und die Linke sieht Deutschland am Ende der Ära Merkel in einem "Krisenzustand". Die soziale Spaltung habe sich vertieft und die Kinderarmut zugenommen, so Fraktionschef Bartsch. Kanzlerin Merkel wiederum verwies auf Erfolge der Koalition beim Abbau der Arbeitslosigkeit und beim Klimaschutz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 12:45 Uhr