Opposition wirft Ampel verfehlte Haushaltspolitik vor

Berlin: Schon der Beginn der Haushaltswoche im Bundestag ist geprägt von gegenseitigen Angriffen von Regierung und Opposition. Während die Ampel-Fraktionen von einem ausgewogenen Etat für dieses Jahr sprechen, kritisieren Vertreter von Union und AfD die Höhe der Ausgaben und ihre Verwendung. Die AfD prangerte vor allem die hohen Kosten für die Unterstützung der Ukraine sowie die Folgen der Einwanderung an. Die Schulden seien schön-gerechnet und in Wahrheit viel höher. Aus der CDU kam der Vorwurf, die Ampel habe jedes nur erdenkliche Schlupfloch genutzt; von Sparen könne keine Rede sein. SPD und Grüne verteidigten die Ausgaben. Geld, das jetzt zusätzlich in den Sozialstaat, die Freiwilligendienste, das Ehrenamt oder in den Kampf gegen Antisemitismus fließe, stärke die Demokratie - auch gegen Angriffe von innen. Der Union warfen sie vor, trotz aller Kritik keine Änderungsanträge gestellt zu haben. Das grenze an Populismus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 12:00 Uhr